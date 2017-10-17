Додон: межпарламентские группы дружбы Молдавии и России проведут заседание

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Межпарламентские группы дружбы Молдавии и России проведут в конце ноября совместное заседание. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон по итогам состоявшейся во вторник встречи с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным.

"Высказались за придание нового импульса стратегическому развитию молдо-российских отношений, с учетом итогов встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи", - написал Додон по ее итогам на своей странице в Facebook. По его словам, "в контексте обсудили ход организации совместного заседания молдавско-российской межпарламентской группы дружбы с участием депутатов Государственной думы РФ и депутатов парламента Республики Молдова. Заседание запланировано на конец ноября".

В мае Додон по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сообщил, что принято решение возобновить в 2017 году работу групп дружбы между Молдавией и Россией.