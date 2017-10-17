МИД Польши вызвал посла Украины в связи с открытием мемориала участникам Карпатской Сечи

ВАРШАВА, 17 октября. /ТАСС/. Посол Украины в Польше Андрей Дещица был вызван в МИД республики из-за открытия на юго-западе страны мемориала в честь стрельцов Карпатской Сечи и надписи на нем о польских оккупантах, а также участия в церемонии представителей украинской государственной власти. Об этом сообщило во вторник на своем официальном сайте польское внешнеполитическое ведомство.

"Заместитель министра иностранных дел Польши выразил недоумение в связи с участием вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, других украинских высокопоставленных государственных чиновников и почетного караула Вооруженных сил Украины в торжественном открытии мемориального комплекса в честь павших стрельцов Карпатской Сечи в Климеце на Верецком перевале 15 октября", - указано в сообщении.

В МИД Польши подчеркнули, что на мемориале, установленном за государственный счет, присутствует плита с надписью: "Героям Карпатской Украины, расстрелянным польскими и венгерскими оккупантами в марте 1939 года", а также содержится информация о том, что расстрел 600 стрельцов Карпатской Сечи совершило подразделение Корпуса охраны границы.

"Польша никогда не оккупировала Украину. Некоторые территории нынешнего украинского государства входили в состав Польши на основе международного права. До сих пор не было представлено ни одного доказательства в поддержку тезиса о массовом расстреле стрельцов Карпатской Сечи в марте 1939 года, не говоря уже о польской ответственности за это предполагаемое преступление", - отметили в ведомстве.

Карпатская сечь - националистическая военизированная организация, действовавшая в Закарпатье в 1938 - 1939 годах, среди ее членов значился будущий командир УПА (запрещена в РФ) Роман Шухевич, который активно сотрудничал в годы Второй мировой войны с гитлеровской Германией.