Источник: саммит ЕС решит начать подготовку ко второму этапу переговоров по Brexit

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БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на встрече 19-29 октября примут решение начать подготовительную работу по переходу ко второму этапу переговоров с Великобританией по выходу королевства из состава сообщества. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии саммита сообщества.
"Лидеры уже сейчас хотят начать подготовительную работу по переходу ко второму этапу переговоров", - сказал он.
По его словам, главы государств и правительств заявят, что к настоящему моменту существенный прогресс на переговорах не достигнут. "Значительного прогресса на переговорах нет, это факт. Но есть хороший прогресс после речи премьер-министра [Великобритании] Терезы Мэй во Флоренции, которая разблокировала переговоры, - отметил он. - До речи во Флоренции многие коллеги во всех странах-членах боялись, что мы идем к провалу. Сейчас же есть ощущение, что мы двигаемся к хорошему соглашению".
Дипломат сообщил, что лидеры ЕС ожидают существенного прогресса к декабрю. "Надеемся, что будет значительный прогресс к декабрю. И если к декабрю будет достигнут этот прогресс, то мы перейдем ко второму этапу переговоров, которые будут касаться будущих отношений и транзитного периода. Но подготовительную работу нужно начать уже сейчас", - добавил представитель ЕС.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован не позднее марта 2019 года.