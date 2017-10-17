Трамп: США поддерживают облегчение долгового бремени Греции ответственным образом

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. США призывают Грецию продолжать экономические реформы и поддерживают облегчение ее долгового бремени ответственным образом. Об этом заявил во вторник американский президент Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом в Розовом саду Белого дома.

"Американцы солидарны с жителями Греции в деле восстановления после экономического кризиса, который в недавнем прошлом причинил ущерб их стране. Я поддержал премьер-министра, который продолжает проводить [экономические] реформы. И я ответственным образом подтвердил нашу поддержку плана по облегчению долгового бремени", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Афины и Вашингтон "достигли значительных успехов в сотрудничестве в сфере экономики". "Сильная и процветающая Греция предоставляет огромные возможности для торговли с США, американских инвестиций и создания рабочих мест в Соединенных Штатах", - указал Трамп.

Американский лидер также сообщил, что США намерены подписать с Грецией соглашение на модернизацию ее истребителей-бомбардировщиков F-16 в объеме порядка $2,4 млрд.

Кроме того, Трамп оценил вклад Афин в обеспечение энергобезопасности Европы. "Что касается энергетики, мы ценим вклад Греции в европейскую энергобезопасность, который она вносит благодаря своей поддержке Трансадриатического трубопровода <...>, а также объектов для [транспортировки] сжиженного природного газа (СПГ). Они позволяют диверсифицировать источники [поставок] энергоносителей в Европу, включая СПГ из США, который потенциально будет экспортироваться", - сказал американский лидер.

Строительство Трансадриатического трубопровода, являющегося составной частью "Южного газового коридора", который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу, началось в мае нынешнего года. Общая протяженность магистрали составит около 870 км. Планируется, что она протянется на 543 км по территории Греции от города Комотини на северо-востоке страны, пересечет Албанию (около 205 км) и по дну Адриатического моря (около 110 км) достигнет юга Италии, на территории которой будет построено еще 5 км трубопровода.

Предполагается, что реализация проекта завершится в течение 3,5 года. Начало поставок голубого топлива запланировано на 2020 год. Пропускная способность магистрали составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью ее увеличения до 20 млрд кубометров.

В середине июня Еврогруппа достигла предварительной договоренности, которая позволит выделить Греции очередной транш макрофинансовой помощи: он должен составить €8,5 млрд. Еврогруппа ранее уже заявляла, что будет и дальше оказывать содействие Афинам, так как без льготного финансирования, реструктуризации долга или дефолта Греция пока не может самостоятельно вернуться на рынки заемного капитала.