Сын экс-главы Ливии приступил к политической деятельности

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КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам начал политическую деятельность на территории своей страны. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил во вторник адвокат семьи Каддафи Халед аз-Заиди.
"Сейф аль-Ислам участвует в жизни ливийского общества, он поддерживает контакты с общественными деятелями и лидерами ливийских племен с целью формирования всеобъемлющей программы", - отметил юрист. По его словам, сын экс-главы Ливии проводит консультации и встречи "для достижения согласия и реального политического урегулирования" в стране. "Сейф аль-Ислам, - добавил аз-Заиди, - имеет такое же, как и любой гражданин Ливии, право участвовать в политическом процессе".
Адвокат опроверг утверждения о том, что сын бывшего ливийского руководителя покинул родину. "Сейф аль-Ислам не покидал Ливию и не уедет из страны", - сказал он. При этом юрист отказался назвать точное место, где в настоящее время находится его подопечный.
44-летний Сейф аль-Ислам - старший сын Муаммара Каддафи от второго брака - рассматривался отцом в качестве вероятного преемника. Он архитектор и инженер по образованию, обучался в Австрии и Великобритании. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, где ему была присуждена степень доктора философии. Возглавлял международный благотворительный фонд имени своего отца.
Сейф аль-Ислам был арестован в ноябре 2011 года бригадой ополченцев из города Зинтан, когда направлялся на машине в сторону границы с Нигером. Находился в тюрьме под охраной одной из контролирующих этот город группировок. Апелляционный суд в Триполи 24 июля 2015 года заочно вынес ему смертный приговор по обвинению в "преступлениях против ливийского народа", совершенных во время так называемой революции 17 февраля. Однако зинтанцы категорически отказались передать узника столичным властям, с которыми неоднократно враждовали после падения прежнего режима.
В начале июня Сейф аль-Ислам был освобожден из тюрьмы Зинтана. Обвинения в преступлениях против человечности в адрес сына Каддафи выдвинул Международный уголовный суд, добивавшийся на протяжении последних лет его выдачи для проведения процесса в Гааге.