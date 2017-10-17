Сын экс-главы Ливии приступил к политической деятельности

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам начал политическую деятельность на территории своей страны. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявил во вторник адвокат семьи Каддафи Халед аз-Заиди.

"Сейф аль-Ислам участвует в жизни ливийского общества, он поддерживает контакты с общественными деятелями и лидерами ливийских племен с целью формирования всеобъемлющей программы", - отметил юрист. По его словам, сын экс-главы Ливии проводит консультации и встречи "для достижения согласия и реального политического урегулирования" в стране. "Сейф аль-Ислам, - добавил аз-Заиди, - имеет такое же, как и любой гражданин Ливии, право участвовать в политическом процессе".

Адвокат опроверг утверждения о том, что сын бывшего ливийского руководителя покинул родину. "Сейф аль-Ислам не покидал Ливию и не уедет из страны", - сказал он. При этом юрист отказался назвать точное место, где в настоящее время находится его подопечный.

44-летний Сейф аль-Ислам - старший сын Муаммара Каддафи от второго брака - рассматривался отцом в качестве вероятного преемника. Он архитектор и инженер по образованию, обучался в Австрии и Великобритании. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, где ему была присуждена степень доктора философии. Возглавлял международный благотворительный фонд имени своего отца.

Сейф аль-Ислам был арестован в ноябре 2011 года бригадой ополченцев из города Зинтан, когда направлялся на машине в сторону границы с Нигером. Находился в тюрьме под охраной одной из контролирующих этот город группировок. Апелляционный суд в Триполи 24 июля 2015 года заочно вынес ему смертный приговор по обвинению в "преступлениях против ливийского народа", совершенных во время так называемой революции 17 февраля. Однако зинтанцы категорически отказались передать узника столичным властям, с которыми неоднократно враждовали после падения прежнего режима.

В начале июня Сейф аль-Ислам был освобожден из тюрьмы Зинтана. Обвинения в преступлениях против человечности в адрес сына Каддафи выдвинул Международный уголовный суд, добивавшийся на протяжении последних лет его выдачи для проведения процесса в Гааге.