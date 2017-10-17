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Госдепартамент дистанцировался от слов Трампа о вине Кубы в атаках на дипломатов США

Международная панорама
17 октября, 23:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, октября. /ТАСС

Президент США ранее возложил на власти Кубы ответственность за предполагаемые акустические атаки на американских дипломатов

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ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США дистанцировался от высказываний, ранее сделанных президентом Дональдом Трампом, который возложил на власти Кубы ответственность за предполагаемые акустические атаки на американских дипломатов в островном государстве. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов во вторник фактически ушла от ответа на вопрос по поводу слов американского лидера, заверив, что расследование этого инцидента еще не окончено.

"Мы уже сообщали, что расследование продолжается. <...> Куба ответственна за защиту сотрудников нашего диппредставительства. Было очевидно, что они несли за это ответственность. Они эту безопасность не обеспечили - эта позиция не изменилась", - сказала она.

После этого задавший вопрос репортер обратил внимание на то, что изложенная Науэрт в очередной раз точка зрения внешнеполитического ведомства не соответствует позиции главы государства. "Ничего не изменилось, - повторила она. - Расследование продолжается".

Отношения между двумя странами в очередной раз обострились: США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване и потребовали от Кубы сократить на 15 человек дипмиссию в Вашингтоне. Данное решение стало ответом на некие "акустические атаки", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали 22 американских госслужащих.

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