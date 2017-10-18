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Си Цзиньпин заявил, что Китай не допустит независимости Тайваня

Международная панорама
18 октября, 4:54 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 18, октября. /ТАСС

По словам главы КНР, Пекин заинтересован в поддержании мирной ситуации в Тайваньском проливе и прилегающем к нему регионе

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ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Пекин будет последовательно проводить политику "одного Китая" и не допустит независимости Тайваня. Об этом в среду на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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"Мы будем стремиться к урегулированию всех политических изменений [негативного характера] на острове, всеми силами противостоять так называемой независимости Тайваня, сдерживая сепаратистские силы", - отметил он.

По словам главы КНР, Пекин заинтересован в поддержании мирной ситуации в Тайваньском проливе и прилегающем к нему регионе.

В форуме принимают участие около 2,3 тыс. делегатов. После доклада Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Съезд будет проходить до 24 октября, на нем планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет, обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы. Ожидается, что во время форума будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.

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