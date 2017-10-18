Посол Турции: Анкара прилагает все усилия для безопасного отдыха россиян

Ринер переизбран председателем комиссии атлетов Международной федерации дзюдоСпорт 18 октября, 13:54
Украинская теннисистка Цуренко вышла в 1/4 финала "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 18 октября, 13:46
Кириенко посетил на ВФМС показательные выступления спортсменов-единоборцевСпорт 18 октября, 13:36
Президент Южной Кореи и глава МПК хотят видеть спортсменов КНДР на ПаралимпиадеСпорт 18 октября, 13:29
Спасатель рассказал, как арендаторы осложняли тушение пожара в ТЦ "Синдика"Безопасная жизнь 18 октября, 13:23
Вуйчич считает несправедливым решение МПК о недопуске российских паралимпийцев на ОИ-2016Спорт 18 октября, 13:23
Полуфинал WBSS между Усиком и Бриедисом пройдет в январе в Саудовской АравииСпорт 18 октября, 13:19
Люди с инвалидностью протестировали безбарьерную среду Сергиева ПосадаОбщество 18 октября, 13:11
Природно-климатические решения помогут отдалить глобальное потеплениеСоциальная ответственность 18 октября, 13:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Проблем и вопросов, вызывающих беспокойство, для поездок и отдыха российских граждан на территории Турции не существует. Об этом заявил в среду журналистам посол Турции в России Хюсейн Дириоз.
"Каких-либо проблем и вопросов, вызывающих беспокойства, не существует, - сказал посол. - Мы придаем условиям безопасности большое значение. Прилагаем все усилия для безопасного отдыха россиян".
"У нас есть механизм контроля мониторинга и ситуации, - отметил дипломат. - В октябре планируется заседание комиссии по мониторингу ситуации в сфере безопасности в Анталии, на которой будут обсуждаться вопросы, вызывающие беспокойство. Ситуация под контролем".