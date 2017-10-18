Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разведка ДНР: Украина перебросила танки и артиллерию к западной окраине Донецка

Международная панорама
18 октября, 13:28 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 18, октября. /ТАСС

Украинские подразделения за сутки обстреляли 16 населенных пунктов республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала появление к западу от Донецка танков и батарей самоходной артиллерии Вооруженных сил Украины.

Об этом в среду сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"По данным нашей разведки, в район Курахово прибыло шесть танков, восемь единиц САУ "Гвоздика" и две САУ "Акация", - цитирует его Донецкое агентство новостей. Басурин добавил, что в этом районе украинская армия стала чаще использовать беспилотные аппараты, которые применяют для корректировки огня.

Басурин также сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов ДНР. "Приказ открыть огонь по мирным кварталам отдал командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, преступник Кокорев", - подчеркнул он.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года предусматривает отвод от линии разграничения артиллерийских орудий калибра свыше 100 мм на 50 км, реактивных систем залпового огня - на 70 км, реактивных систем "Торнадо", "Ураган", "Смерч" и ракеты "Точка" - на 140 км. В соответствии с дополнением стороны должны были отвести также артиллерию калибра до 100 мм, танки и минометы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Арбитражный суд Москвы принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама