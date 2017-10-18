Разведка ДНР: Украина перебросила танки и артиллерию к западной окраине Донецка

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ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала появление к западу от Донецка танков и батарей самоходной артиллерии Вооруженных сил Украины.
Об этом в среду сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
"По данным нашей разведки, в район Курахово прибыло шесть танков, восемь единиц САУ "Гвоздика" и две САУ "Акация", - цитирует его Донецкое агентство новостей. Басурин добавил, что в этом районе украинская армия стала чаще использовать беспилотные аппараты, которые применяют для корректировки огня.
Басурин также сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов ДНР. "Приказ открыть огонь по мирным кварталам отдал командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, преступник Кокорев", - подчеркнул он.
Комплекс мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года предусматривает отвод от линии разграничения артиллерийских орудий калибра свыше 100 мм на 50 км, реактивных систем залпового огня - на 70 км, реактивных систем "Торнадо", "Ураган", "Смерч" и ракеты "Точка" - на 140 км. В соответствии с дополнением стороны должны были отвести также артиллерию калибра до 100 мм, танки и минометы.