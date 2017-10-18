Лондон пригрозил в ноябре ввести элементы прямого правления в Белфасте

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании пригрозило ввести элементы своего прямого правления в Северной Ирландии, если политические партии Ольстера не смогут договориться о формировании правительства национального единства ко второй неделе ноября. Об этом заявил в среду депутатам Палаты общин министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир.

"Если исполнительной власти [в Ольстере] не будет к той неделе, которая начнется 6 ноября, то сформировать [североирландский] бюджет придется британскому правительству", - заявил Брокеншир, чьи слова приводит на своем аккаунте в Twitter его ведомство.

SofS @JBrokenshire: If there is no Executive in place by w/c 6th November, if would be down to UK Government to set a budget. — NIO (@NIOPressOffice) 18 October 2017

Обращаясь к членам парламентского комитета по делам Северной Ирландии, министр подчеркнул, что на переговорах между политическими силами региона "прорыва не достигнуто". "Если бы я отчитывался перед этим комитетом на прошлой неделе, то я бы мог мог указать на наличие некоторой динамики, на некоторые позитивные сдвиги. Однако в конце минувшей недели эта динамика застопорилась. Перспективы сейчас не выглядят позитивными", - сообщил Брокеншир депутатам.

Внеочередные выборы в Ассамблею Северной Ирландии состоялись 2 марта, а 27 числа того же месяца партиям надлежало завершить процесс формирования коалиционного правительства. Однако за день до истечения крайнего срока республиканская партия "Шинн фейн" заявила о выходе из переговоров под предлогом того, что этот процесс себя исчерпал. С тех пор было предпринято уже несколько попыток договориться, но они завершились безрезультатно. Если же Демократическая юнионистская партия, пользующаяся поддержкой протестантов и сторонников максимального сближения Лондона и Белфаста, и католическая "Шинн фейн", ставящая своей целью объединение всего Изумрудного острова под флагом Республики Ирландия, так и не смогут согласовать вопрос о создании правительства национального единства, то впервые за десятилетие в регионе может быть введено прямое правление Лондона.