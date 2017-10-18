Лондон пригрозил в ноябре ввести элементы прямого правления в Белфасте

Футбольный "Спартак" нанес имена 2690 болельщиков на клубный автобусСпорт 18 октября, 16:59
Около 9 тысяч болельщиков ожидается на матче Лиги Европы "Шериф" - "Локомотив"Спорт 18 октября, 16:43
"Газпром нефть" переименовала месторождение, чтобы партнерам было легче его произноситьЭкономика и бизнес 18 октября, 16:34
В Красноярске отметили 500 дней до УниверсиадыСпорт 18 октября, 16:32
Бразильская прокуратура предъявила обвинения в коррупции главе оргкомитета ОИ-2016Спорт 18 октября, 16:20
Историки назвали диссертацию Мединского важной и полезной для наукиНаука 18 октября, 16:18
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча с "Краснодаром"Спорт 18 октября, 16:14
Росстат: грузооборот транспорта в России за 9 месяцев вырос на 6,8%Транспорт 18 октября, 16:11
Сергей Павлов стал новым главным тренером ФК "Ротор-Волгоград"Спорт 18 октября, 16:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании пригрозило ввести элементы своего прямого правления в Северной Ирландии, если политические партии Ольстера не смогут договориться о формировании правительства национального единства ко второй неделе ноября. Об этом заявил в среду депутатам Палаты общин министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир.
"Если исполнительной власти [в Ольстере] не будет к той неделе, которая начнется 6 ноября, то сформировать [североирландский] бюджет придется британскому правительству", - заявил Брокеншир, чьи слова приводит на своем аккаунте в Twitter его ведомство.
SofS @JBrokenshire: If there is no Executive in place by w/c 6th November, if would be down to UK Government to set a budget.— NIO (@NIOPressOffice) 18 October 2017
Обращаясь к членам парламентского комитета по делам Северной Ирландии, министр подчеркнул, что на переговорах между политическими силами региона "прорыва не достигнуто". "Если бы я отчитывался перед этим комитетом на прошлой неделе, то я бы мог мог указать на наличие некоторой динамики, на некоторые позитивные сдвиги. Однако в конце минувшей недели эта динамика застопорилась. Перспективы сейчас не выглядят позитивными", - сообщил Брокеншир депутатам.
Внеочередные выборы в Ассамблею Северной Ирландии состоялись 2 марта, а 27 числа того же месяца партиям надлежало завершить процесс формирования коалиционного правительства. Однако за день до истечения крайнего срока республиканская партия "Шинн фейн" заявила о выходе из переговоров под предлогом того, что этот процесс себя исчерпал. С тех пор было предпринято уже несколько попыток договориться, но они завершились безрезультатно. Если же Демократическая юнионистская партия, пользующаяся поддержкой протестантов и сторонников максимального сближения Лондона и Белфаста, и католическая "Шинн фейн", ставящая своей целью объединение всего Изумрудного острова под флагом Республики Ирландия, так и не смогут согласовать вопрос о создании правительства национального единства, то впервые за десятилетие в регионе может быть введено прямое правление Лондона.