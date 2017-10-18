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Президент Хорватии: Загреб стремится к расширению экономического сотрудничества с Москвой

Международная панорама
18 октября, 19:25 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, октября. /ТАСС

Грабар-Китарович признала, что европейские экономические санкции против России бьют по интересам как простых граждан Хорватии, так и крупных хорватских компаний

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Хорватия стремится к расширению экономического сотрудничества с РФ, хочет придать новый импульс двусторонним отношениям. Об этом заявила в среду президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Интервью

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович

Президент Хорватии: наша страна может стать мостом сотрудничества между Россией, ЕС и НАТО

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"Россия является значимым экономическим партнером Хорватии, мы стремимся к расширению двустороннего экономического сотрудничества", - сказала президент Хорватии. По ее словам,"мы можем констатировать прогресс в экономическом взаимодействии между странами".

Грабар-Китарович признала, что европейские экономические санкции против России бьют по интересам как простых граждан Хорватии, так и крупных хорватских компаний, и выразила надежду, что диалог между РФ с ЕС приведет к скорой отмене этих ограничений.

Президент Хорватии также подтвердила, что пригласила Путина посетить ее страну с рабочим визитом и выразила надежду, что этот визит состоится в следующем году. Сегодня же, по ее словам, лидеры двух стран обсуждали вопросы "скорее технического, нежели политического характера",.

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