Президент Хорватии: Загреб стремится к расширению экономического сотрудничества с Москвой

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Хорватия стремится к расширению экономического сотрудничества с РФ, хочет придать новый импульс двусторонним отношениям. Об этом заявила в среду президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Россия является значимым экономическим партнером Хорватии, мы стремимся к расширению двустороннего экономического сотрудничества", - сказала президент Хорватии. По ее словам,"мы можем констатировать прогресс в экономическом взаимодействии между странами".
Грабар-Китарович признала, что европейские экономические санкции против России бьют по интересам как простых граждан Хорватии, так и крупных хорватских компаний, и выразила надежду, что диалог между РФ с ЕС приведет к скорой отмене этих ограничений.
Президент Хорватии также подтвердила, что пригласила Путина посетить ее страну с рабочим визитом и выразила надежду, что этот визит состоится в следующем году. Сегодня же, по ее словам, лидеры двух стран обсуждали вопросы "скорее технического, нежели политического характера",.