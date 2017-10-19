Мэй: Великобритания и ЕС в ближайшие недели договорятся о статусе граждан после Brexit

Бомбардировочная авиачасть ВВО получила партию новых Су-34Армия и ОПК 19 октября, 2:30
Экс-президент Бразилии Руссефф вновь обратилась в суд с иском об отмене импичментаМеждународная панорама 19 октября, 2:27
Конте заявил, что ему не понравился футбол, который "Челси" показал в игре ЛЧ с "Ромой"Спорт 19 октября, 1:52
Bloomberg: Facebook и Google поддерживали размещение антимусульманской рекламы в соцсетяхМеждународная панорама 19 октября, 1:49
Футболисты ЦСКА дома уступили "Базелю" в матче Лиги чемпионов при "трусливой" игреСпорт 19 октября, 1:22
Комиссия парламента Бразилии проголосовала против предъявления обвинений президентуМеждународная панорама 19 октября, 1:17
CNN: более 40 женщин обвиняют Харви Вайнштейна в домогательствахОбщество 19 октября, 1:04
"Реал" и ЦСКА сыграют в матче баскетбольной Евролиги в МадридеСпорт 19 октября, 1:01
"Зенит" и норвежский "Русенборг" встретятся в Санкт-Петербурге в матче Лиги ЕвропыСпорт 19 октября, 0:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что соглашение о статусе граждан Евросоюза, проживающих на территории Великобритании, и британцев, живущих в европейских странах, после выхода королевства из ЕС будет в скором времени достигнуто. Об этом говорится в открытом письме премьера, фрагменты которого цитирует в среду агентство Press Association.
"Я знаю, что обе стороны рассматривают предложения друг друга по соглашению со всей объективностью. Учитывая гибкость и творческий подход обеих сторон, уверена, мы сможем закончить переговоры о правах граждан в ближайшие недели", - говорится в письме премьера. "Мы невероятно ценим вклад, который европейские граждане делают в экономическую, социальную и культурную жизнь Великобритании. И я знаю, что страны - члены ЕС также ценят живущих у них граждан Великобритании", - отметила Мэй.
В четверг британский премьер выступит на саммите ЕС в Брюсселе и расскажет о своей оценке переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза.
Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с соотношением 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первой стадии переговоров обсуждаются три главных вопроса: о размере суммы, которую Лондон должен будет заплатить за неисполнение своих обязательств перед ЕС из-за выхода из сообщества; о соблюдении после Brexit прав 3,2 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и 1,2 млн подданных Соединенного Королевства, живущих в странах сообщества; о характере пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе со всей остальной Великобританией, и остающейся в европейском сообществе Ирландией.