Мэй: Великобритания и ЕС в ближайшие недели договорятся о статусе граждан после Brexit

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что соглашение о статусе граждан Евросоюза, проживающих на территории Великобритании, и британцев, живущих в европейских странах, после выхода королевства из ЕС будет в скором времени достигнуто. Об этом говорится в открытом письме премьера, фрагменты которого цитирует в среду агентство Press Association.

"Я знаю, что обе стороны рассматривают предложения друг друга по соглашению со всей объективностью. Учитывая гибкость и творческий подход обеих сторон, уверена, мы сможем закончить переговоры о правах граждан в ближайшие недели", - говорится в письме премьера. "Мы невероятно ценим вклад, который европейские граждане делают в экономическую, социальную и культурную жизнь Великобритании. И я знаю, что страны - члены ЕС также ценят живущих у них граждан Великобритании", - отметила Мэй.

В четверг британский премьер выступит на саммите ЕС в Брюсселе и расскажет о своей оценке переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с соотношением 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первой стадии переговоров обсуждаются три главных вопроса: о размере суммы, которую Лондон должен будет заплатить за неисполнение своих обязательств перед ЕС из-за выхода из сообщества; о соблюдении после Brexit прав 3,2 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и 1,2 млн подданных Соединенного Королевства, живущих в странах сообщества; о характере пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе со всей остальной Великобританией, и остающейся в европейском сообществе Ирландией.