Правительственным войскам в Сирии сдались еще 30 участников незаконных формирований

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АЛЕППО /Сирия/, 19 октября. /ТАСС/. Тридцать участников незаконных вооруженных формирований покинули подконтрольные боевикам районы Сирии и сдались правительственным войскам на северо-востоке провинции Алеппо при посредничестве российских военных из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), передает корреспондент ТАСС с места событий.
По словам одного из сдавшихся участников бандформирований, взять в руки оружие их вынудили главари слабеющих террористических группировок. "Нусра" ("Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) не давала нам уйти. Мы несколько лет жили рядом с ними, они заставляли нас работать на них. Но теперь у них кончаются силы, и они дали нам оружие в руки, хотели заставить воевать; больше ждать было нельзя, мы дождались ночи и сбежали", - рассказал он на условиях анонимности.
По просьбе сирийских властей представители ЦПВС обеспечили безопасный проезд сдавшихся боевиков в город Алеппо, где им предстоит заполнить заявления на нормализацию статуса.
В соответствии с указом президента Сирии Башара Асада процесс нормализации статуса могут пройти все жители районов, подконтрольных боевикам, включая тех, кто участвовал в боях на их стороне. В обмен на амнистию гражданин арабской республики обязуется не принимать участие в незаконных вооруженных формированиях.
Для контроля данного процесса в Дамаске создана Комиссия по примирению, деятельность которой президент Сирии курирует лично. На сегодняшний день более 20 тыс. граждан страны стали участниками данного процесса.