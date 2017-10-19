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Reuters: филиппинские военные заявили о возможной ликвидации главаря боевиков

Международная панорама
19 октября, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Полковник Ромео Браунер отметил, что официальное подтверждение или опровержение этой информации появится только после проведения теста ДНК

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Филиппинские военные заявили в четверг о возможной ликвидации Махмуда Ахмада, главаря боевиков, связанных с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в ходе спецоперации в городе Марави на юге страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полковника Ромео Браунера, заместителя командующего операцией против вооруженных исламских экстремистов в этом городе на острове Минданао.

Полковник Браунер сообщил о ликвидации в ходе боев 13 боевиков, в числе которых по предварительным данным, может находиться их главарь Махмуд Ахмад. "Есть очень большая вероятность того, что доктор Махмуд находится среди них, однако мы сможем быть уверены в этом, только когда получим совпадение вероятных проб ДНК, либо, возможно, совпадения слепка зубов с записями зубных врачей", - отметил он.

Правительственные войска Филиппин в середине мая развернули широкомасштабную антитеррористическую операцию в окрестностях расположенного на юге города Марави, который попытались захватить боевики-исламисты. За это время погибли более 160 военнослужащих и полицейских, а также 47 мирных жителей, более 800 экстремистов были ликвидированы.

Президент Филиппин Родриго Дутерте 17 октября заявил об освобождении Марави от вооруженных экстремистов. Несмотря на это, филиппинские военные сообщили во вторник, что продолжают операцию против последних остающихся в этом городе боевиков, численность которых они оценили на тот момент в 30 человек.

В начале этой недели стало известно, что командиром террористов в Марави стал малайзиец Махмуд Ахмад, бывший преподаватель университета, который находиться на Филиппинах с 2014 года и ведет подрывную деятельность в рядах исламских экстремистов. По данным СМИ, подобная "ротация" произошла после уничтожения филиппинской армией главарей ИГ в городе Марави Иснилона Хапилона и Омара Мауте.

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Персоны
Дутерте, Родриго
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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