Президент Литвы: ЕС необходимо обсудить вопрос "военного Шенгена"

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ВИЛЬНЮС, 19 октября. /ТАСС/. Евросоюз стоит перед необходимостью принятия решений по упрощению порядка перемещения войск внутри сообщества и через границы стран-членов. Такую точку зрения в четверг перед отъездом в Брюссель на саммит ЕС в эфире национального радио озвучила президент Литвы Даля Грибаускайте.
"С учетом сложных вызовов, которые поставили перед нами учения "Запад", мы уже должны говорить об упрощенном движении военной техники между странами ЕС, что еще называют "военным Шенгеном", - сказала она.
Российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории соседней с Литвой Белоруссии и РФ. В Вильнюсе пытались представить их как направленные против ЕС с отработкой "нападения на своих соседей" и многократно завышали число участников маневров.
На этом фоне, по словам Грибаускайте, необходима четкая координация усилий по применению ответных мер. "Предстоит обсудить более оперативное реагирование на международные кризисы, как мы можем делать это вместе с третьими странами", - сказала она.
Литовский лидер не считает, что без всего этого можно обойтись, так как подобные действия уже прописаны в процедурах Североатлантического альянса. "Мы не станем дублировать НАТО, а дополним (действия альянса - прим. ТАСС)", - утверждала она.