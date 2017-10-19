МИД КНР назвал заявление Тиллерсона о "провокациях" в Южно-Китайском море "предрассудком"

ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Недавнее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о провокационных действиях Китая в Южно-Китайском море можно назвать "предрассудком", поскольку оно страдает от нехватки объективности. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"В заявлении Тиллерсона говорится о многом, и от лица китайской стороны я хотел бы дать свой ответный комментарий: Китай твердо намерен на основе уставов, резолюций и принципов ООН поддерживать существующий миропорядок. КНР не может исключительно в угоду собственного развития принести в жертву интересы других государств. В то же время мы не в состоянии отказаться от собственных прав, - отметил он. - Надеюсь, Соединенные Штаты объективно взглянут на развитие Китая и его вклад на международной арене и откажутся от предрассудков".

По словам дипломата, Пекин заинтересован в развитии долгосрочных стабильных отношений с Вашингтоном. "Думаю, их успешное формирование в интересах как наших двух стран, так и прочих государств Азиатско-Тихоокеанского региона, всего мирового сообщества", - подчеркнул Лу Кан.

По сообщению агентства Reuters, ранее Тиллерсон обвинил Пекин в провокационных действиях по отношению к соседним странам, "нарушении их суверенитета" (в частности, имеются в виду территориальные споры в Южно-Китайском море - прим. ТАСС) и "подрыве международного порядка". Он подчеркнул, что КНР бросает вызов "нормам, за которые выступают США и Индия". Это заявление госсекретарь сделал перед своим визитом в Индию и Пакистан, который, как ожидается, он совершит на следующей неделе.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.