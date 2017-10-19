Верховная рада утвердила проведение медицинской реформы на Украине

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла закон о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который является основным для проведения медицинской реформы в стране. За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов при 226 необходимых.

Одним из основных пунктов закона является разделение медицинских услуг на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Медицина теперь не будет полностью бесплатной, а вместо этого документом вводится понятие "государственный гарантированный пакет - определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным тарифам".

Сами тарифы будет утверждать правительство Украины ежегодно. В гарантированный пакет планируют внести самые распространенные случаи обращений ко врачу: спасение или неотложная помощь, первичная медицинская помощь, паллиативная помощь.

Второй вид услуг предполагает совместную оплату услуг государством и пациентом. При этом медицинские услуги могут частично оплачиваться самими пациентами, либо за счет других источников, среди которых обязательная социальная медицинская страховка, добровольная медицинская страховка или средства местных бюджетов. К платным отнесены услуги, которые будет оплачивать пациент, к примеру - эстетическая медицина.

Еще одним нововведением реформы является выделение средств не больницам, а на конкретного пациента. Предлагается в среднем на одного пациента в зависимости от возраста выделять по 210 гривен в год (около $8 по текущему курсу). Как утверждают авторы законопроекта, нововведения позволят эффективнее бороться с коррупцией. Прекратится финансирование пустых больниц, а у врачей появится возможность открыть предприятие и вести свою практику.

Среди прочего законопроектом предусмотрено создание Национальной службы здоровья Украины для организации и финансирования медицинских услуг и лекарственных средств. Она будет распоряжаться государственными средствами, предназначенными для покрытия расходов на страхование граждан Украины в рамках государственного гарантированного пакета медицинской помощи.

Реформа также предусматривает внедрение в украинской медицине международной практики, а именно европейских протоколов лечения. Согласно закону, государственные финансовые гарантии будут внедряться в период 2018 и до 2020 года.