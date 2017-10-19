Суд ЕС признал обоснованными санкции против Януковича за 2015-2016 годы

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Европейский суд юстиции общей юрисдикции признал в четверг обоснованными односторонние ограничительные меры ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра за 2015-2016 годы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда, базирующегося в Люксембурге.

"Суд отклонил иски господ Виктора Януковича и Александра Януковича о пересмотре решений Совета ЕС о введении в отношении них ограничительных мер ЕС за 2015 и 2016 годы", - сообщили в пресс-службе суда.

Виктор Янукович и его сын Александр были включены в черный список ЕС в 2014 году по обвинению в коррупции и незаконном использовании украинских бюджетных средств, как и остальным фигурантам этого списка им был закрыт доступ на территорию Евросоюза, а их финансовые средства в европейских банках подлежат блокированию.

Впоследствии в 2015 и 2016 годах Совет ЕС продлевал эти санкции.