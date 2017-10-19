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Омбудсмен Латвии предлагает за десять лет решить вопрос гражданства для детей неграждан

Международная панорама
19 октября, 12:15 UTC+3 РИГА РИГА 19, октября. /ТАСС

Юрис Янсонс добавил, что термин негражданин юридически неверен, и Латвии стоит от него отказаться

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РИГА, 19 октября. /ТАСС/. Вопрос автоматического предоставления гражданства Латвии детям неграждан, родившимся на территории республики, в течение десяти лет должен быть решен. Об этом в четверг заявил государственный уполномоченный по правам человека Юрис Янсонс.

"Это абсолютно политическое решение, но я бы сказал - десять лет, и ставим точку", - сказал он в интервью Латвийскому телевидению. "Это был бы переходный период, и в этот период было бы необходимо и в школах работать со школьниками над патриотическим воспитанием. Не давить на людей, а убеждать, почему гражданство важно и является одним из элементов гражданской идентичности. Это самая крепкая юридическая связь человека с государством", - добавил он.

Омбудсмен подчеркнул, что термин негражданин юридически неверен, и в международном праве такого понятия не существует, поэтому Латвии стоит от него отказаться. Он также выразил сожаление в связи с тем, что конструктивной дискуссии по законодательной инициативе президента Латвии Раймондса Вейониса об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, которые родятся в стране после 1 июня 2018 года, не состоялось. "У этого было несколько причин, и одна из них - ответственные за коммуникацию президента люди оказались не на высоте, поскольку то, как эта инициатива президента подавалась обществу, означало, что гражданство автоматически предоставлялось бы всем, в том числе и детям, но это не так", - указал он.

По словам Янсонса, автоматическое предоставление гражданства детям неграждан стало бы символическим шагом и хорошим жестом, при помощи которого республика прекратила бы увеличивать число неграждан. "Но то, как этот вопрос освещался в СМИ и как отдельные политики своей аргументацией и риторикой не поддерживали это предложение, они абсолютно смешали эту замечательную идею, смутили людей, а саму инициативу закопали", - добавил он.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.

Экспертная группа по сплочению общества при президенте Латвии ранее выступила с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства республики детям неграждан, которые родятся после 1 июня 2018 года. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре Вейонис передал на рассмотрение в Сейм, однако парламент ее отклонил.

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Вейонис, Раймондс
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