Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спецпредставитель Трампа: палестинское правительство должно заявить о признании Израиля

Международная панорама
19 октября, 12:38 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 19, октября. /ТАСС

Джейсон Гринблатт также призвал правительство Палестины к выполнению предыдущих соглашений, в том числе касающихся разоружения террористов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Палестинское правительство с участием движения ХАМАС должно однозначно заявить о признании Израиля и неприятии насилия. С таким заявлением выступил в четверг специальный представитель администрации президента США Дональда Трампа на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

"Соединенные Штаты вновь заявляют о важности сохранения приверженности принципам "квартета" (четверка международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС): любое палестинское правительство должно однозначно и прямо заявить об отказе от насилия, признать Государство Израиль и принять предыдущие соглашения и обязательства между сторонами, включая разоружение террористов, и подтвердить приверженность мирным переговорам", - говорится в заявлении Гринблатта, опубликованном в четверг на сайте посольства США в Израиле.

Спецпредставитель Трампа добавил, что "если у ХАМАС будет какая-либо роль в палестинском правительстве, движение должно принять эти основные требования".

Гринблатт также отметил, что "все стороны согласны в том, что крайне важно, чтобы Палестинская национальная администрация смогла взять на себя полную, подлинную и безусловную ответственность в гражданской области и в сфере безопасности в секторе Газа". По его словам, это позволит "работать вместе ради улучшения гуманитарной ситуации палестинцев", живущих в секторе.

На прошлой неделе в Каире было подписано соглашение об окончательном примирении между правящим на Западном берегу Иордана движением ФАТХ и контролирующей Газу организацией ХАМАС. В соответствии с договоренностями, кабинет национального согласия возьмет на себя всю полноту власти на всех палестинских территориях не позднее 1 декабря.

Во вторник кабинет безопасности Израиля, в который входят ключевые министры правительства Биньямина Нетаньяху, принял решение не вести дипломатические переговоры с палестинским кабмином до тех пор, пока входящее в него движение ХАМАС не разоружится, не разорвет связи с Ираном, не откажется от террора и не признает еврейское государство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Россия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
4
Глава Европарламента заявил, что Европа не примет независимость Каталонии
5
Комиссия по крушению Ту-154М не подтверждает, что самописцы зафиксировали момент взрыва
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама