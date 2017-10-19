Спецпредставитель Трампа: палестинское правительство должно заявить о признании Израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Палестинское правительство с участием движения ХАМАС должно однозначно заявить о признании Израиля и неприятии насилия. С таким заявлением выступил в четверг специальный представитель администрации президента США Дональда Трампа на международных переговорах Джейсон Гринблатт.
"Соединенные Штаты вновь заявляют о важности сохранения приверженности принципам "квартета" (четверка международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС): любое палестинское правительство должно однозначно и прямо заявить об отказе от насилия, признать Государство Израиль и принять предыдущие соглашения и обязательства между сторонами, включая разоружение террористов, и подтвердить приверженность мирным переговорам", - говорится в заявлении Гринблатта, опубликованном в четверг на сайте посольства США в Израиле.
Спецпредставитель Трампа добавил, что "если у ХАМАС будет какая-либо роль в палестинском правительстве, движение должно принять эти основные требования".
Гринблатт также отметил, что "все стороны согласны в том, что крайне важно, чтобы Палестинская национальная администрация смогла взять на себя полную, подлинную и безусловную ответственность в гражданской области и в сфере безопасности в секторе Газа". По его словам, это позволит "работать вместе ради улучшения гуманитарной ситуации палестинцев", живущих в секторе.
На прошлой неделе в Каире было подписано соглашение об окончательном примирении между правящим на Западном берегу Иордана движением ФАТХ и контролирующей Газу организацией ХАМАС. В соответствии с договоренностями, кабинет национального согласия возьмет на себя всю полноту власти на всех палестинских территориях не позднее 1 декабря.
Во вторник кабинет безопасности Израиля, в который входят ключевые министры правительства Биньямина Нетаньяху, принял решение не вести дипломатические переговоры с палестинским кабмином до тех пор, пока входящее в него движение ХАМАС не разоружится, не разорвет связи с Ираном, не откажется от террора и не признает еврейское государство.