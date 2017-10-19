СМИ: пакистанский суд предъявил обвинения в коррупции бывшему премьеру страны

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пакистанский суд по делам о коррупции в четверг предъявил обвинения бывшему премьеру Навазу Шарифу, его дочери Марьям Наваз и ее мужу Мухаммаду Сафдару в связи с делом о лондонской недвижимости. Об этом сообщил канал Geo TV.
Суд Национального антикоррупционного бюро предъявил бывшему главе правительства и его родным обвинения в подделке договора о доверительном управлении собственностью и представлении недостоверных данных в Верховный суд. Все трое не признали своей вины.
Наваз Шариф, в третий раз ставший премьер-министром в 2013 году (ранее занимал пост в 1990-1993 и 1997-1999 годы), 28 июля 2017 года был признан Верховным судом "не соответствующим занимаемой должности" и подал в отставку. Обвинения против Шарифа были выдвинуты после того, как весной 2016 года в СМИ была опубликована информация из так называемого панамского досье (документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией и сопровождением офшорных компаний).
Согласно этим сведениям, дети Наваза Шарифа владели на Британских Виргинских Островах четырьмя офшорами, под управлением которых находилась недвижимость в Лондоне. Источники средств, на которые приобреталась эта недвижимость, вызывают сомнения у пакистанской юстиции.