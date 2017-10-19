СМИ: в Одессе из-за угроз поджога сняли вывеску с кинотеатра "Москва"

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники одесского кинотеатра "Москва" после угроз неизвестных сняли вывеску с названием заведения. Об этом в четверг сообщил владелец кинотеатра Артем Вознюк.

"Заявились двое в камуфляже и "нежно" предложили, во избежание больших проблем, снять вывеску до 20 октября, а то столько всего вокруг горит", - цитирует его местное издание "Думская", отмечая, что в полицию заявление об угрозах не поступало.

Одесский кинотеатр "Москва", построенный в Парке культуры и отдыха им. Горького еще в советский период, был реконструирован и вновь открыт в сентябре 2001 года. Зрительный зал рассчитан на 595 человек, которые могут смотреть фильмы на самом большом в области экране размером 19,5 м на 8 м.

На Украине с мая 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий. На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой.