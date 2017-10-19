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Опрос: более половины американцев считают КНДР непосредственной угрозой США

Международная панорама
19 октября, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Отмечается, что такие опасения в равной мере высказывают сторонники Республиканской и Демократической партий

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более половины американцев считают, что КНДР является прямой угрозой для США. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты нового общенационального опроса, проведенного телеканалом NBC и исследовательской организацией SurveyMonkey.

Согласно данным, полученным в период с 13 по 17 октября, 54% опрошенных видят в КНДР непосредственную угрозу стране, что на 13% больше показателей аналогичного исследования, проведенного в июле этого года. При этом, показатели демократов и республиканцев почти идентичны: с данным утверждением согласны 53% сторонников Республиканской партии и 55% приверженцев Демократической партии. Почти две трети респондентов (64%) выступают за дипломатическое решение кризиса на Корейском полуострове.

На втором месте с показателем 19% в списке угроз для американцев стоит террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ), на третьем - Россия (14% опрошенных).

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Ракетные запуски в КНДР Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове
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