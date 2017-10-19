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Меркель: прогресс по переговорам о Brexit есть, но ко второй фазе переходить рано

Международная панорама
19 октября, 16:13 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 19, октября. /ТАСС

По словам канцлера ФРГ, даже нынешний прогресс "воодушевляет продолжать работу"

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БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Прогресс в переговорном процессе о выходе Великобритании из ЕС есть, но он пока еще не позволяет перейти к следующей фазе диалога. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"По вопросу Brexit есть прогресс, о котором расскажет [главный переговорщик ЕС по этому вопросу Мишель] Барнье", - сказала она. "Прогресс еще не такой, чтобы мы могли начать вторую фазу, - указала Меркель. - Но он воодушевляет нас продолжать работу".

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с соотношением 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первой стадии переговоров обсуждаются три главных вопроса: о размере суммы, которую Лондон должен будет заплатить за неисполнение своих обязательств перед ЕС из-за выхода из сообщества; о соблюдении после Brexit прав 3,2 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и 1,2 млн подданных Соединенного Королевства, живущих в странах сообщества; о характере пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе со всей остальной Великобританией, и остающейся в европейском сообществе Ирландией.

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