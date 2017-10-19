Меркель: финансирование Турции Евросоюзом в рамках кризиса с беженцами сокращено не будет

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. События, происходящие в Турции, серьезно беспокоят Европу, но объемы помощи для противодействия миграционному кризису на ближайшие годы в рамках соглашения по беженцам сокращены не будут. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Мы взяли на себя обязательства в ближайшие годы выделить еще €3 млрд. Это обещание мы должны сдержать, поскольку оно идет на нужды, связанные с беженцами", - сказала она.

При этом канцлер напомнила, что участники саммита обсудят возможность ограничения выплат Анкаре сумм, которые выделяются в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС. В настоящее время этот процесс застопорился на фоне ситуации с правами человека в Турции. "По этому вопросу будут заслушаны позиции всех участников", - добавила Меркель.

"В том, что касается наших представлений о демократии, ситуация там движется в неверном направлении", - отметила глава кабмина ФРГ.