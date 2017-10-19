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Латвия уведомила главу Еврокомиссии, что не примет дополнительных беженцев

Международная панорама
19 октября, 16:21 UTC+3 РИГА РИГА 19, октября. /ТАСС

Премьер-министр Марис Кучинскис отметил, что страна "солидарно участвует в решении миграционного кризиса" и выполняет взятые на себя обязательства

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РИГА, 19 октября. /ТАСС/. Латвия не сможет разместить дополнительное число беженцев, заявил премьер-министр Марис Кучинскис на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. Об этом сообщила в четверг канцелярия латвийского кабинета министров.

"Во время беседы было четко высказано, что Латвия не может принять дополнительных соискателей убежища - четкая позиция нашей страны в том, что участие в приеме соискателей убежища должно быть исключительно добровольным", - говорится в сообщении.

Кучинскис также подчеркнул, что Латвия солидарно участвует в решении миграционного кризиса и выполняет свои обязательства.

Латвия в 2015 году обязалась в течение двух лет принять 531 беженца по квотам ЕС. К настоящему моменту балтийская республика разместила у себя 363 мигранта.

Ранее глава МВД Рихардс Козловскис заявлял, что Латвия намерена выполнить взятые на себя обязательства по приему беженцев по квотам ЕС.

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Персоны
Юнкер, Жан-Клод Кучинскис, Марис
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Латвия
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