Латвия уведомила главу Еврокомиссии, что не примет дополнительных беженцев

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РИГА, 19 октября. /ТАСС/. Латвия не сможет разместить дополнительное число беженцев, заявил премьер-министр Марис Кучинскис на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. Об этом сообщила в четверг канцелярия латвийского кабинета министров.
"Во время беседы было четко высказано, что Латвия не может принять дополнительных соискателей убежища - четкая позиция нашей страны в том, что участие в приеме соискателей убежища должно быть исключительно добровольным", - говорится в сообщении.
Кучинскис также подчеркнул, что Латвия солидарно участвует в решении миграционного кризиса и выполняет свои обязательства.
Латвия в 2015 году обязалась в течение двух лет принять 531 беженца по квотам ЕС. К настоящему моменту балтийская республика разместила у себя 363 мигранта.
Ранее глава МВД Рихардс Козловскис заявлял, что Латвия намерена выполнить взятые на себя обязательства по приему беженцев по квотам ЕС.