Латвия уведомила главу Еврокомиссии, что не примет дополнительных беженцев

РИГА, 19 октября. /ТАСС/. Латвия не сможет разместить дополнительное число беженцев, заявил премьер-министр Марис Кучинскис на встрече с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. Об этом сообщила в четверг канцелярия латвийского кабинета министров.

"Во время беседы было четко высказано, что Латвия не может принять дополнительных соискателей убежища - четкая позиция нашей страны в том, что участие в приеме соискателей убежища должно быть исключительно добровольным", - говорится в сообщении.

Кучинскис также подчеркнул, что Латвия солидарно участвует в решении миграционного кризиса и выполняет свои обязательства.

Латвия в 2015 году обязалась в течение двух лет принять 531 беженца по квотам ЕС. К настоящему моменту балтийская республика разместила у себя 363 мигранта.

Ранее глава МВД Рихардс Козловскис заявлял, что Латвия намерена выполнить взятые на себя обязательства по приему беженцев по квотам ЕС.