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Пентагон: США уделяют повышенное внимание деятельности РФ в киберпространстве

Международная панорама
19 октября, 22:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, октября. /ТАСС

Среди стран, которые представляют наибольшую опасность для киберпространства США, Пентагон также выделил Китай, Иран и КНДР

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ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Пентагон уделяет повышенное внимание деятельности России в киберпространстве. Об этом заявил в четверг помощник министра обороны по вопросам внутренней и глобальной безопасности Кеннет Рапуано.

"Угрозы и уровень злонамеренной активности, которую мы наблюдаем в киберпространстве, нарастают, - отметил он на слушаниях в сенатском комитете Конгресса США по делам вооруженных сил, посвященных вопросам защиты страны от кибератак. - Эти непрекращающиеся угрозы проистекают как со стороны государств, так и юридических и физических лиц, которые пытаются обнаружить слабые места в киберзащите США. Среди государств, за деятельностью которых в киберпространстве мы следим очень внимательно, - Китай, Иран, Северная Корея и особенно Россия".

По словам Рапуано, главная задача Киберкомандования США, которое насчитывает свыше 6 тыс. сотрудников - военных и гражданских, - "обеспечивать защиту от кибератак компьютерных сетей Минобороны".

Но в случае необходимости, добавил он, все ресурсы Пентагона "вольются в единые усилия по отражению кибератаки на страну". Главный координирующий центр при такой ситуации - Министерство внутренней безопасности, пояснил Рапуано.

Ряд членов комитета, в частности его председатель Джон Маккейн и Джек Рид, в своих выступлениях на слушаниях в который раз обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. Рид высказал предположение, что Москва попытается "повторить это во время промежуточных выборов в Конгресс в 2018 году".

В этом контексте он задал вопрос Рапуано: "Получало ли Министерство обороны какие-либо указания предпринять все необходимые шаги, чтобы представить свои соображения администрации по поводу того, что вы можете сделать с целью предотвращения вмешательства России в выборы 2018 года?"

"Нет, - ответил Рапуано. - Я о каких-либо указаниях, касающихся предстоящих выборов не знаю".

Маккейн и Рид уже не раз выдвигали инициативу создания в Конгрессе специального двухпартийного комитета для расследования хакерских атак на американские политические институты, которые они упорно приписывают России.

Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл дал ясно понять, что не поддерживает эту идею. Президент Дональд Трамп также многократно заявлял, что никакого вмешательства России в выборы не было. Демократам нужны "оправдания своему поражению на выборах", пояснил он, в частности, 10 октября.

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Разногласия РФ и США в киберпространстве
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