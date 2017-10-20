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Турция призывает страны "Исламской восьмерки" перейти на расчеты в нацвалютах

Международная панорама
20 октября, 11:53 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, октября. /ТАСС

Турецкий лидер Тайип Эрдоган подчеркнул, что нет необходимости подвергать экономики стран D-8 "давлению со стороны доллара и евро"

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АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Страны организации "Исламская восьмерка" (D-8) должны вести торговлю между собой в национальных валютах для увеличения уровня товарооборота. Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии открытия саммита D-8 в Стамбуле, трансляцию которого вел телеканал Haberturk.

"Нашей целью должно стать увеличение уровня торгового оборота со $100 млрд до 500 млрд, - подчеркнул он. - Для этого мы должны перейти на расчеты в национальных валютах. Нет никакой необходимости подвергать наши экономики давлению со стороны доллара и евро".

В Стамбуле стартовал 9-й саммит организации "Исламская восьмерка", в которую входят Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция. Организация была учреждена в июне 1997 года. Тема саммита D-8 в Стамбуле - "Расширение возможностей через сотрудничество".

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