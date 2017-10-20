Турция призывает страны "Исламской восьмерки" перейти на расчеты в нацвалютах

Генсек ФИФА Самура: женский футбол пока довольствуется "объедками" с мужского столаСпорт 20 октября, 12:53
Коалиция СДС официально объявила об освобождении Ракки от боевиков ИГМеждународная панорама 20 октября, 12:51
Веа выигрывает после первого таймаСпорт 20 октября, 12:45
Новосибирский экс-губернатор Юрченко получил условный срок за превышение полномочийПроисшествия 20 октября, 12:43
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29Армия и ОПК 20 октября, 12:35
Ильиных прокомментирует российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 20 октября, 12:26
Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей на полгодаЭкономика и бизнес 20 октября, 12:21
Как в регионах поддержат талантливых учителейОбщество 20 октября, 12:16
Посол ЧМ-2018 Лопырева стала аспиранткой программы ФИФАСпорт 20 октября, 12:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 20 октября. /ТАСС/. Страны организации "Исламская восьмерка" (D-8) должны вести торговлю между собой в национальных валютах для увеличения уровня товарооборота. Об этом заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии открытия саммита D-8 в Стамбуле, трансляцию которого вел телеканал Haberturk.
"Нашей целью должно стать увеличение уровня торгового оборота со $100 млрд до 500 млрд, - подчеркнул он. - Для этого мы должны перейти на расчеты в национальных валютах. Нет никакой необходимости подвергать наши экономики давлению со стороны доллара и евро".
В Стамбуле стартовал 9-й саммит организации "Исламская восьмерка", в которую входят Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция. Организация была учреждена в июне 1997 года. Тема саммита D-8 в Стамбуле - "Расширение возможностей через сотрудничество".