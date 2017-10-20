Коалиция СДС официально объявила об освобождении Ракки от боевиков ИГ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) на пресс-конференции в Ракке официально объявила об освобождении города от боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

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