Испания рассчитывает на рост инвестиционного сотрудничества с Россией

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Испания могла бы стать хорошим партнером России в сфере инвестиций. Об этом в пятницу заявил посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио, выступая на научной конференции "Современная Испания: проблемы и решения" в ИМЭМО РАН.

"Сейчас взаимные инвестиции ограничены, - напомнил он. - Рассчитываем, что ситуация в сфере взаимных инвестиций сможет измениться в ближайшие годы. "Сотрудничество с испанскими компаниями - это была бы хорошая линия", - добавил он.

Кроме того, заметил Рубио, Испания "могла бы стать хорошим партнером России и в сфере энергетики". "Сейчас уже довольно активно обсуждаются крупные проекты между нашими компаниями, - сказал он. - Надеемся, что в ближайшие годы они будут реализованы".

Вместе с тем посол Испании в России отметил "существенный потенциал для взаимных инвестиций Мадрида и Москвы в страны Латинской Америки". "В России есть огромный потенциал, чтобы инвестировать в третьи страны, - полагает дипломат. - Латинская Америка могла бы стать местом назначения таких инвестиций. Здесь Россия могла бы совместно инвестировать с Испанией".