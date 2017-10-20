ЕС подтвердил приверженность действующей сделке по иранской ядерной программе

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БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз сохраняет приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был согласован в 2015 году. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Евросовет подтвердил приверженность всех европейцев соглашению по иранскому атому и его реализации", - сказал он.
По словам Макрона, на полях саммита в Брюсселе он провел отдельные беседы по иранской проблеме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. "Существует тесная координация наших стран по иранской теме. Наше желание - сделать все, чтобы соглашение июля 2015 года осталось в силе", - подчеркнул французский лидер.
Со своей стороны, продолжил Макрон, Франция выступает также за то, чтобы Европа также делала шаги навстречу Ирану, выполняя свою часть сделки 2015 года, подразумевающую также ликвидацию экономических ограничений в отношении Тегерана. "Я настаивал на необходимости того, чтобы на европейском уровне у нас были созданы все условия для соблюдения соглашения, то есть мы сами должны открыть коммерческие отношения с Ираном", - сказал он.
Франция, добавил Макрон, предлагает расширить взаимодействие с Ираном, вовлекая Тегеран в диалог по другим актуальным мировым проблемам. "Я поделился [на саммите] желанием открыть с Ираном дискуссии о ракетной программе, а также о региональном влиянии Ирана в целом ряде стран. Полагаю, что за столом [саммита] у многих сложился консенсус относительно этого", - заметил Макрон.
Отвечая на вопрос об ужесточении позиции США по Ирану и возможном выходе их из СВПД, французский лидер согласился, что это давление может консолидировать Евросоюз, который не принимает такого подхода Вашингтона. "Да, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности сплочения рядов европейцев в ответ на односторонние действия американского правительства. - Во всяком случае, думаю, что все это укрепляет необходимость нашего единства [по Ирану]".