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Макрон: ЕС не хочет разрыва с Турцией, но сейчас с Анкарой нужно вести жесткий диалог

Международная панорама
20 октября, 15:39 дата обновления: 20 октября, 15:48 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 20, октября. /ТАСС

Президент Франции отметил, что Европа намерена скорректировать свое отношение к турецкой стороне с учетом коренных изменений во внутриполитической ситуации в этой стране

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БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз не стремится к окончательному разрыву отношений с Турцией, однако видит необходимость вести с Анкарой на данном этапе "жесткий и требовательный диалог". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон.

"У нас состоялись крайне насыщенные дискуссии по Турции. Мы согласились, что нам нужно одновременно избежать разрыва [с Анкарой] и поддерживать очень жесткий и требовательный диалог", - сказал глава французского государства.

Он также отметил, что Европа намерена скорректировать свое отношение к турецкой стороне с учетом коренных изменений во внутриполитической ситуации в этой стране. "Таким образом, мы должны адаптировать содержание отношений между Европейским союзом и Турцией к изменениях в самой Турции, откуда исходят сигналы, вызывающие беспокойство", - отметил президент.

По его словам, вопросом корректировки диалога с Анкарой вскоре должна заняться Европейская комиссия. "Вместе с тем, очевидно, что эти отношения остаются крайне важными, поскольку мы имеем дело с общими вызовами - в особенности это касается управления миграционными потоками и борьбы с терроризмом", - указал глава республики.

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