Макрон: ЕС не хочет разрыва с Турцией, но сейчас с Анкарой нужно вести жесткий диалог

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БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз не стремится к окончательному разрыву отношений с Турцией, однако видит необходимость вести с Анкарой на данном этапе "жесткий и требовательный диалог". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон.
"У нас состоялись крайне насыщенные дискуссии по Турции. Мы согласились, что нам нужно одновременно избежать разрыва [с Анкарой] и поддерживать очень жесткий и требовательный диалог", - сказал глава французского государства.
По его словам, вопросом корректировки диалога с Анкарой вскоре должна заняться Европейская комиссия. "Вместе с тем, очевидно, что эти отношения остаются крайне важными, поскольку мы имеем дело с общими вызовами - в особенности это касается управления миграционными потоками и борьбы с терроризмом", - указал глава республики.