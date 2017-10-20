Макрон: ЕС не хочет разрыва с Турцией, но сейчас с Анкарой нужно вести жесткий диалог

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз не стремится к окончательному разрыву отношений с Турцией, однако видит необходимость вести с Анкарой на данном этапе "жесткий и требовательный диалог". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон.

"У нас состоялись крайне насыщенные дискуссии по Турции. Мы согласились, что нам нужно одновременно избежать разрыва [с Анкарой] и поддерживать очень жесткий и требовательный диалог", - сказал глава французского государства.

Он также отметил, что Европа намерена скорректировать свое отношение к турецкой стороне с учетом коренных изменений во внутриполитической ситуации в этой стране. "Таким образом, мы должны адаптировать содержание отношений между Европейским союзом и Турцией к изменениях в самой Турции, откуда исходят сигналы, вызывающие беспокойство", - отметил президент.

По его словам, вопросом корректировки диалога с Анкарой вскоре должна заняться Европейская комиссия. "Вместе с тем, очевидно, что эти отношения остаются крайне важными, поскольку мы имеем дело с общими вызовами - в особенности это касается управления миграционными потоками и борьбы с терроризмом", - указал глава республики.