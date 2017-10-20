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Хантсман заявил, что будет продвигать возможности для взаимных поездок граждан РФ и США

Международная панорама
20 октября, 17:05 дата обновления: 20 октября, 17:23 UTC+3

Посол США заявил о намерении способствовать развитию обменных программ между странами, способствовать культурной дипломатии, а также продвижению американских бизнес-проектов

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Посол США в РФ Джон Хантсман

Посол США в РФ Джон Хантсман

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что будет поощрять возможности для взаимных поездок российских граждан в США и американских в Россию. Видеозапись его выступления на собрании сотрудников американского посольства опубликована в пятницу на странице диппредставительства в Facebook.

"Я сделаю все возможное, чтобы поощрять возможности для взаимных поездок граждан США и России", - подчеркнул он. Дипломат заявил о своем намерении способствовать развитию обменных программ между двумя странами, способствовать культурной дипломатии, а также продвижению американских бизнес-проектов.

"Конечно, я продолжу оказывать поддержку американским гражданам", - заверил Хантсман. "Обещаю, что буду открыто и прямо говорить, в чем у наших стран есть разногласия, буду отстаивать американские интересы во всем, что я делаю", - добавил он.

После предложения России сократить штат сотрудников американской дипмиссии США приняли решение о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам до 1 сентября. С 1 сентября процедура была возобновлена, но только в посольстве в Москве.

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