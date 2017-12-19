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Трамп пригласил президента Узбекистана посетить США

Международная панорама
19 декабря, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

В ходе беседы со своим узбекским коллегой американский лидер вновь выразил поддержку реализуемому в Узбекистане новому этапу демократических преобразований и экономических реформ

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить с официальным визитом Соединенные Штаты. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном во вторник на сайте узбекского лидера.

"Только что состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, - говорится в коммюнике. - В целях совместного рассмотрения перспективных планов расширения двустороннего сотрудничества президент Д. Трамп пригласил главу нашего государства совершить официальный визит в США".

"Президенты Узбекистана и США подчеркнули приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений стратегического партнерства на принципах взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга", - отмечает пресс-служба.

Руководители двух государств обсудили состояние и перспективы узбекско-американского сотрудничества. Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, мирного урегулирования ситуации в Афганистане, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и радикализмом.

В ходе беседы Трамп вновь выразил поддержку реализуемому в Узбекистане новому этапу демократических преобразований и экономических реформ, нацеленных на укрепление основ гражданского общества, обеспечение верховенства закона, либерализацию экономики и повышение благосостояния населения, говорится в сообщении.

Пресс-служба президента Узбекистана отмечает, что Шавкат Мирзиёев и Дональд Трамп проводили встречи в Эр-Рияде в мае 2017 года и в сентябре в Нью-Йорке, это способствовало активизации взаимодействия в области политики и безопасности, торговли, инвестиций, финансов, технологического и культурно-гуманитарного обмена.

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Персоны
Трамп, Дональд Мирзиёев, Шавкат Миромонович
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