Обвиняемый в террористической деятельности в Турции россиянин отрицает свою вину

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уголовный суд турецкого города Адан во вторник начал рассмотрение дела гражданина РФ Рената Бакиева, задержанного в ходе спецоперации против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Обвиняемый, как сообщает агентство Anadolu, отказался от данных ранее показаний и отрицает свою вину.

По данным агентства, прокуратура требует приговорить Бакиева к 15 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. На заседании суда Бакиев заявил, что "не имеет никакого отношения к перечисленным преступлениям", никогда не принимал участия в деятельности ИГ, и отказался от данных ранее показаний. Обвиняемый также сообщил, что давал показания на арабском языке через переводчика, поскольку не знает турецкого. Эти слова впоследствии опроверг один из двух опрошенных на заседании суда свидетелей, рассказавший, что Бакиев наводил у него справки об одном из молельных домов алевитов (культурная и религиозная община в Турции), говоря на турецком языке.

Суд постановил оставить Бакиеев под стражей на время судебного разбирательства.

23-летнего Бакиева силы безопасности Турции задержали 10 августа. Его обвиняют в намерении при помощи дрона, который он купил у другого экстремиста ИГ, сбить один из самолетов США, базирующихся на военной базе Инджирлик в Адане. Кроме того, по версии следствия, мужчина планировал совершить теракт там, где собираются высшие американские офицеры, а также в центре общества алевитов.

По данным газеты "Сабах", ранее Бакиев был приговорен в Турции к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Приговор при этом был вынесен заочно, то есть еще до ареста россиянина. Он был объявлен в розыск прокуратурой города Килис, поскольку в его отношении было вынесено судебное постановление на заключение под стражу.

Россия безрезультатно просила Турцию выдать Бакиева, который заочно обвинялся в РФ в участии в незаконном вооруженном формировании.