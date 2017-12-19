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Белый дом: Трамп не проявляет снисходительности в вопросе давления на Россию

Международная панорама
19 декабря, 23:20 дата обновления: 19 декабря, 23:43 UTC+3

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США занимают жесткую позицию по отношению к РФ, вводят санкции, импортируют энергоресурсы и оказывают сильное влияние

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ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты занимают жесткую позицию по отношению к России и не проявляют снисходительности. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов. По их просьбе она прокомментировала обновленную Стратегию национальной безопасности, которую в понедельник представлял американский лидер Дональд Трамп.

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"Президент ясно высказался: мы занимаем жесткую позицию по отношению к России, мы вводим санкции в отношении России, мы импортируем энергоресурсы и оказываем на них [Россию] сильное влияние. Президент в этом вопросе не проявляет снисходительности", - отметила она.

Сандерс подчеркнула, что Трамп во время выступления "уделял внимание различным вопросам", но перечисленные ею проблемы "были включены в Стратегию". "Они важны, и они являются частью точки зрения администрации США", - сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что Трамп "неоднократно высказывал свое мнение по поводу" РФ. "Политика США [в отношении России] изложена в Стратегии", - отметила Сандерс, отвечая на вопрос, почему Трамп во время выступления не использовал "агрессивные высказывания в адрес России, которые содержатся" в документе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая Стратегия национальной безопасности США носит имперский характер и показывает настойчивое нежелание отказываться от однополярного мира. Он подчеркнул, что Москва не может согласиться с выраженным в документе отношением к России как к угрозе для безопасности США.

Белый дом в понедельник распространил текст новой Стратегии. Сразу несколько пунктов в ней касаются России. В частности, утверждается, что амбиции России и ее военные возможности создают "нестабильный рубеж" в Евразии, где риски вооруженного конфликта растут якобы из-за просчетов Москвы. В документе содержится заверение, что развертывание многоуровневой системы противоракетной обороны США "не подорвет стратегические отношения с Россией и Китаем", так как она предназначена для защиты страны от ракетных атак со стороны КНДР и Ирана. Также в обновленной Стратегии национальной безопасности США утверждается, что Китай и Россия разрабатывают оружие, способное угрожать американской критически важной инфраструктуре и структурам системы командования и управления.

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