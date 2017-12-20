Тиллерсон не знает о планах США отменить учения с Южной Кореей на время Олимпиады

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что ему неизвестно о намерениях американских военных менять график совместных учений с Республикой Корея на период проведения там Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

"Мне неизвестно о каких-либо планах останавливать давно утвержденные и запланированные регулярные военные учения с нашими партнерами в Южной Корее или в Японии", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой канадского МИД Христей Фриланд в Оттаве. Госсекретарь США напомнил, что об учениях объявляется заранее, они проводятся уже много лет.

Ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что предложил США отложить проведение совместных военных учений, чтобы снизить напряженность перед Олимпиадой.

До этого ряд южнокорейских СМИ сообщил, что Сеул и Вашингтон обсуждают возможность переноса на более поздний срок ежегодных маневров Foal Eagle с участием всех родов войск, а также командно-штабных учений Key Resolve. Обычно они проходят в феврале-марте, что совпадает по срокам с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. В последние годы в маневрах Foal Eagle принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения.