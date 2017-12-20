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Трамп предложил Сенату кандидата на пост главы управления ядерной безопасности

Международная панорама
20 декабря, 3:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, декабря. /ТАСС

Лиза Гордон-Хэгерти пока занимает пост замглавы данного ведомства

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ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп внес во вторник в Сенат кандидатуру Лизы Гордон-Хэгерти на пост руководителя Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики, которая также занимает должность заместителя главы данного ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

На данный момент она возглавляет компанию Tier Tech International, предоставляющую консалтинговые услуги в сфере безопасности. Гордон-Хэгерти также пять лет проработала в аппарате Совета национальной безопасности при администрации США.

Кроме того, на утверждение Сената была направлена кандидатура Андреи Томпсон - она должна занять пост заместителя госсекретаря США по контролю за вооружениями. В настоящий момент она работает в отделе политического планирования Госдепартамента.

В Белом доме также решили окончательно утвердить Сюзан Торнтон помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана. Сейчас она курирует ту же самую сферу, но в статусе исполняющей обязанности.

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