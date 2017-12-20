Мадуро заявил о террористической атаке на объект вооруженных сил Венесуэлы

ТАСС, 20 декабря. Воинская часть венесуэльской армии в штате Миранда подверглась нападению вооруженных людей. Об этом во вторник заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает Венесуэльское агентство новостей.

"Произошла террористическая атака на подразделение вооруженных сил, - сказал глава государства. - Они (нападавшие) унесли несколько автоматических винтовок и сказали, что будут атаковать". Мадуро потребовал от военных жестко реагировать в подобных ситуациях. "Нулевая терпимость по отношению к тем, кто с оружием угрожает миру в республике", - подчеркнул он.

Сведений о пострадавших при нападении обнародовано не было. Ответственность за случившееся взял на себя мятежный офицер Оскар Перес, находящийся в розыске. На своей странице в Twitter он опубликовал видеозапись захвата казармы, проведенного вместе с группой вооруженных людей. По данным газеты El Universal, им удалось забрать 26 винтовок и три пистолета.

В начале августа в Венесуэле было совершено нападение на военную базу в городе Валенсия. Один из участников атаки был убит, еще один получил тяжелые ранения. Власти задержали порядка 20 человек по подозрению в нападении, у них было изъято более 20 единиц длинноствольного оружия, три гранатомета, пистолеты и боеприпасы к ним.