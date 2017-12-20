ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посетит Россию с визитом 22 декабря. Об этом сообщил 20 декабря на брифинге иностранным журналистам представитель МИД Великобритании.

"Визит пройдет 22 декабря и будет коротким", - сказал он.

В интервью, опубликованном 17 декабря газетой The Sunday Times, Джонсон сообщил о том, что намерен обсудить в российской столице ситуацию в Сирии. По его мнению, вести диалог с Москвой необходимо, однако с осторожностью.

Министр иностранных дел Великобритании планировал свой визит в Россию на 10 апреля этого года, но объявил о его отмене за день до поездки из-за изменения ситуации в сирийском конфликте (после инцидента с химатакой в Хан-Шейхуне - прим. ТАСС). В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook, комментируя встречу министров иностранных дел двух стран на полях сессии Генассамблеи ООН, сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил приглашение своему британскому коллеге посетить Москву, а в начале октября в Министерстве иностранных дел Великобритании информировали, что визит состоится в конце года.