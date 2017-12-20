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ЕС мягко предупредил Украину о неполном соответствии соглашению о безвизе

Международная панорама
20 декабря, 18:03 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 20, декабря. /ТАСС

В своем отчете Еврокомиссия призывает Киев обеспечить независимость, эффективность и жизнеспособность антикоррупционных институтов

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БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия в мягкой форме предупредила Украину о недостаточной эффективности выполнения своих обязательств по соглашению о предоставлении безвизового режима.

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Об этом говорится в опубликованном в среду в Брюсселе первом докладе Еврокомиссии о выполнении условий визовой либерализации с третьими странами, подготовленном в рамках принятого в этом году механизма о возможности заморозки безвиза. Именно создание такого механизма как дополнительного способа давления на "безвизовые страны" стало условием, которые выдвинули страны Евросоюза, чтобы одобрить предложенное Еврокомиссией соглашение о безвизовом режиме с Украиной. Впрочем, ЕК пока не говорит о возможности заморозки, примирительно напоминая, что визовая либерализация - это сложный продолжительный процесс.

"В целом условия визовой либерализации продолжат выполняться, однако в свете последних событий немедленные действия должны быть предприняты для обеспечения жизнеспособности прошлых реформ, в частности выполнения антикоррупционных норм", - говорится в документе. Кроме того, в нем подчеркивается необходимость экстренных мер по обузданию оргпреступности.

Европретензии

ЕК, в частности, призвала обеспечить независимость, эффективность и жизнеспособность антикоррупционных институтов, создание специального антикоррупционного суда, восстановление уровня доверия Национальному агентству по борьбе с коррупцией и Национальному антикоррупционному бюро, повышение открытости системы электронного декларирования доходов, отмену поправок о распространении этой системы на структуры гражданского общества.

В сфере миграции ЕС требует от Киева активизации сотрудничества с пограничными и миграционными структурами Евросоюза для контроля и проведения "информационной кампании, объясняющей права и обязанности системы безвизового туризма". Наконец, Брюссель потребовал наведения порядка в национальной полиции с целью активизации борьбы с организованной преступностью. Согласно докладу ЕК, Киев должен предоставить полиции необходимые ресурсы, создать возможности обучения, а также обеспечить четкое разграничение полномочий и гарантировать взаимодействие полицейских структур.

"В том, что касается организованной преступности, Украина по-прежнему остается транзитной страной для переправки нелегальных товаров в ЕС", - отмечает внешнеполитическая служба. По ее данным, через эту страну широкую тропу в Европу проложили поставщики героина из кавказского региона. Помимо этого, в ЕС критикуют разгул деятельности украинских организованных преступных группировок, промышляющих мошенничеством и поставками контрафактных табачных изделий, а также высокую активность киберпреступников.

Еврочиновники отметили относительно низкий поток контрабанды оружия из Украины в ЕС, но продолжают считать эту страну одним из потенциальных источников нелегальных товаров такого рода ввиду продолжающегося конфликта в ее восточных регионах. К отрицательным факторам они причислили также "упразднение полицейского подразделения, специализировавшегося на борьбе с организованной преступностью".

В числе положительных моментов было отмечено заключение соглашения с Европолом по борьбе с международной преступностью и терроризмом, которое уже вступило в силу. Также в ЕС выразили удовлетворение деятельностью властей по созданию государственной системы кибербезопасности и принятию соответствующих законов.

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