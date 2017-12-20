Великобритания обеспокоена решением РФ вывести офицеров из состава СЦКК в Донбассе

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Великобритания обеспокоена решением России вывести своих офицеров из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом в среду сообщил МИД Соединенного Королевства.

"Мы обеспокоены выходом России из состава СЦКК, который играет важную роль в содействии прекращению огня на востоке Украины. Выход России ставит под сомнение ее приверженность длительному прекращению огня на востоке Украины и безопасности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - выразил мнение официальный представитель британского внешнеполитического ведомства.

"Гуманитарная ситуация в Донбассе постоянно ухудшается, и мирные жители по-прежнему несут на себе основную тяжесть конфликта. Великобритания призывает все стороны сделать все возможное для облегчения человеческих страданий и стремиться к установлению прочного мира", - говорится в распространенном коммюнике.

Вывод российских офицеров

Решение о создании СЦКК было принято на встрече контактной группы в Минске 2 октября 2014 года. Его задача - координация процессов перемирия в Донбассе, а также решение вопросов по деэскалации ситуации в регионе в соответствии с минскими соглашениями. Центр формируют офицеры Вооруженных сил РФ и Украины.

На прошлой неделе Минобороны РФ констатировало, что условия пребывания на Украине российских офицеров СЦКК стали носить "откровенно дискриминационный характер" со стороны Киева и "касаются не только выполнения ими обязанностей по линии СЦКК, но и вопросов элементарной жизнедеятельности".

В результате в понедельник, 18 декабря, МИД РФ заявил о невозможности в таких условиях дальнейшей работы представительства Вооруженных Сил РФ в СЦКК и подчеркнул, что "вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону". 19 декабря российские представители покинули территорию Украины.