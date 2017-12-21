Парламент Перу рассмотрит инициативу об импичменте президента из-за дела Odebrecht

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Конгресс (однопалатный парламент) Перу приступит в четверг к рассмотрению инициативы об импичменте президента страны Педро Пабло Кучински в связи с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht. Пленарное заседание законодательного органа откроется в 09:00 по местному времени (17:00 мск).

В чем подозревают перуанского лидера

На прошлой неделе была обнародована информация о том, что связанные с Кучински компании получали средства от Odebrecht: в период с 2004 по 2013 год им были перечислены около $4,8 млн. Эти выплаты якобы стали вознаграждением за "консультационные услуги". Информация о том, что Кучински являлся консультантом бразильской компании, появлялась и ранее, однако перуанский президент утверждал, что эти сведения не соответствуют действительности. В период, к которому относятся выплаты, Кучински не был главой государства, однако занимал должности министра экономики и финансов (2001-2002 годы, 2004-2005 годы), а затем и председателя Совета министров (правительства) Перу (2005-2006 годы).

В результате оппозиция обвинила президента в том, что на самом деле выплаты со стороны Odebrecht были вознаграждением за его помощь, оказанную бразильской корпорации. Противники перуанского лидера утверждают, что именно благодаря содействию политика эта компания заключила выгодные контракты на территории Перу. В свою очередь представители Odebrecht заявили, что выплаченные средства связаны с вполне законной коммерческой деятельностью.

Положение Кучински осложняется тем, что по итогам последних всеобщих выборов большинство мест в парламенте получила оппозиционная партия "Народная сила". Правда, ее лидер Кейко Фухимори - дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори - также является подозреваемой по делу Odebrecht. В августе Генеральная прокуратура Перу начала расследование из-за появления информации о том, что предвыборная кампания "Народной силы" финансировалась бразильской корпорацией.

Тем не менее под давлением оппозиции в пятницу перуанский парламент принял к рассмотрению проект резолюции об импичменте президента в связи с его "моральной неспособностью" занимать высший пост. В свою очередь Кучински заявил о своей непричастности к каким-либо противоправным действиям. В специальном обращении к нации глава государства сообщил, что намерен обратиться к судебным органам страны с просьбой рассекретить его активы. Таким образом он намерен доказать свою невиновность.

Варианты развития событий

Председатель парламента Луис Галаррета сообщил, что голосование, которое определит судьбу президентского мандата, состоится уже в четверг, 21 декабря, сразу после завершения дискуссии по этому вопросу. Перед принятием решения депутаты обязаны выслушать главу государства, который изложит свою версию событий. Он может либо выступить в парламенте сам, либо делегировать это право своему адвокату.

В то же время депутат Мариса Главе отметила в беседе с журналистами, что обсуждение инициативы об импичменте президента может затянуться. Тогда голосование по вопросу лишения главы государства мандата будет отложено. "Нужно быть благоразумными и понимать: этот процесс может занять еще два или три дня, но мы обязаны принять решение на основе полной информации ", - цитирует депутата газета La Republica.

Согласно перуанскому законодательству, для смещения президента страны с должности инициативу должны поддержать по меньшей мере 87 из 130 депутатов Конгресса. В случае импичмента проведение досрочных выборов не предполагается: обязанности главы государства будет исполнять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо. Если же он по каким-то причинам откажется от этой роли, тогда президентское кресло перейдет ко второму вице-президенту Перу Мерседес Араос. Сейчас она также занимает пост главы правительства.

Если оба вице-президента окажутся неспособны возглавить республику, временно исполняющим обязанности президента будет назначен спикер парламента. Однако в этом случае будут созваны досрочные выборы.

Реакция перуанцев

По данным опроса социологического центра Ipsos, которые были обнародованы в воскресенье, скандал вокруг дела Odebrecht негативно отразился на рейтинге Кучински. Как показало исследование, сейчас деятельность президента поддерживают не более 18% перуанцев.

Как сообщила газета El Comercio, речь идет о самом низком показателе популярности главы государства за все время его пребывания на этом посту. Отрицательно оценивают действия Кучински сразу 75% граждан Перу. В ноябре результаты аналогичного исследования показывали, что глава государства пользуется поддержкой 27% населения.

Дело Odebrecht

В декабре 2016 года Министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками дала около $788 млн в качестве взяток в 12 странах мира, в том числе в Перу.

Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан Федеральной полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о хищениях в энергетическом гиганте. В марте 2016 года его приговорили к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и участие в преступном сообществе.

После этого Одебрехт заключил сделку со следствием, которая позволила ему сократить срок пребывания в пенитенциарном учреждении до 2,5 года в обмен на показания против других участников незаконных схем. Сейчас он переведен под домашний арест.