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Не менее десяти боевиков "Талибан" уничтожены в ходе столкновений в Афганистане

Международная панорама
23 декабря, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

В ходе перестрелки талибам удалось убить одного военнослужащего и ранить еще двоих

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ТАСС, 23 декабря. По меньшей мере десять боевиков радикального движения "Талибан" (запрещена в РФ), в том числе полевые командиры, уничтожены, шестеро получили ранения в ходе столкновений с силами безопасности в провинции Вардак в центральной части Афганистана. Об этом сообщил в субботу начальник провинциальной полиции генерал Ахмад Фахим Каим, передает телеканал TOLO News.

"Столкновения произошли в пятницу вечером, когда талибы напали на подразделения сил безопасности, которые обеспечивали защиту инженерам, обслуживавшим линию электропередач Арганди-Газни, которая идет из Туркменистана", - отметил он. - В результате перестрелки были убиты три полевых командиров "Талибан" Кари Рухулла, Кари Сами и Мавлави Насрулла". "Один военнослужащий погиб, два получили ранения в результате столкновений", - добавил генерал.

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