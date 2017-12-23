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Власти Венесуэлы высылают из страны посла Бразилии и временного поверенного в делах Канады

Международная панорама
23 декабря, 21:25 дата обновления: 23 декабря, 22:05 UTC+3

Отмечается, что меры в отношении бразильской стороны будут действовать до тех пор, пока там не будет восстановлен конституционный порядок

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ТАСС, 23 декабря. Власти Венесуэлы объявили персонами нон грата сразу двух высокопоставленных дипломатов - посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру и временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика. Об этом сообщила в субботу председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы решили объявить персоной нон грата посла Бразилии Руя Перейру до тех пор, пока не будет восстановлен конституционный порядок, который на самом деле был нарушен в этой братской стране", - цитирует Родригес на своем сайте государственный телеканал Venezolana de Televisión.

По словам председателя КА, аналогичные меры были приняты и в отношении временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика "из-за его постоянного и грубого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы".

Власти Бразилии пока не отреагировали на решение Каракаса. По информации газеты Globo, Перейра уже находится на территории крупнейшей южноамериканской страны, так как он намеревался встретить рождественские праздники дома. О реакции властей Канады также пока не сообщалось.

В августе прошлого года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента за сокрытие бюджетного дефицита и перераспределение финансовых средств без консультации с парламентом.

Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Несколько государств Латинской Америки, в частности Боливия, Венесуэла, Куба и Эквадор, подвергли процесс смены власти резкой критике.

Несколько дней назад бразильские адвокаты, которые выступили инициаторами процесса импичмента Руссефф, подали иск против венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Они обвинили главу государства в преступлениях против человечности и геноциде.

Что касается президента Бразилии, то он также не раз выступал с критикой в адрес Каракаса. В минувший четверг Темер на саммите Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) заявил, что Венесуэла сможет вновь стать участником этой организации только при условии "возвращения к демократии".

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Персоны
Темер, Мишел Руссефф, Дилма Мадуро, Николас
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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