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Лидер свободных демократов ФРГ исключил участие партии в правительстве во главе с Меркель

Международная панорама
23 декабря, 23:09 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, декабря. /ТАСС

Возглавляемый Меркель кабмин Линднер назвал "противоположностью изменению или обновлению"

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БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель германской Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер исключает участие СвДП в правительстве ФРГ, возглавляемом Ангелой Меркель, в случае, если переговоры о создании "большой коалиции" (консервативный блок Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)) провалятся. Об этом он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, выдержки из которого опубликованы в субботу.

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Линднер указал на то, что во время коалиционных переговоров с СвДП и "зелеными" ХДС и ХСС "стремились к продолжению [нахождения у власти] под руководством Меркель", а это, по его мнению, является "противоположностью изменению или обновлению".

"Мы хотим быть частью обновленного проекта", - сказал Линднер. "В ХДС когда-нибудь, возможно, будут другая программа и другие ответственные лица, которые позволят по-новому оценить ситуацию", - добавил он.

В конце ноября СвДП заявила о выходе из длившихся больше месяца зондирующих консультаций о формировании коалиции с блоком ХДС/ХСС и "зелеными". Теперь наиболее вероятным вариантом развития политической ситуации в Германии является создание правительства в составе консерваторов и социал-демократов. Стороны уже согласовали план консультаций. Если они закончатся ничем, скорее всего, будут объявлены перевыборы в Бундестаг.

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