Во Франции задержали подозреваемого в пропаганде терроризма

МАДРИД, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Франции задержали в воскресенье мужчину, подозреваемого в пропаганде терроризма. Об этом сообщила каталонская полиция.

По ее информации, задержанным является 32-летний гражданин Алжира. По версии стражей порядка, во время своего нахождения в Барселоне подозреваемый делал в социальных сетях публикации с призывами совершать террористические действия.

Расследование началось в прошлом году. Ранее испанская национальная судебная коллегия выдала международный ордер на арест алжирца.

В настоящее время в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 200 человек.