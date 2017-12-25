Власти Туниса временно ввели запрет на рейсы авиакомпании Emirates в страну

ТУНИС, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Туниса 24 декабря временно ввели запрет на все рейсы авиакомпании Emirates в страну. Об этом заявило министерство транспорта республики, передает тунисский информационный портал Business News.

По его данным, подобное решение было принято в ответ на введенный 22 декабря властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) без официальных объяснений запрет на прилет, либо транзитный перелет через аэропорты ОАЭ тунисским женщинам. "Запрет будет снят в тот момент, когда компания [Emirates] найдет решение по выходу из сложившейся ситуации, которое будет соответствовать международным законам и конвенциям", - отмечается в заявлении минтранса Туниса.

22 декабря власти ОАЭ без каких-либо разъяснений объявили о запрете на прилет, либо транзит через ОАЭ гражданок Туниса. 24 декабря МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что решение о введении запрета было продиктовано вопросами обеспечения безопасности.