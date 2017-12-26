Трамп назвал "кучей мусора" досье, якобы содержащее компромат на него

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал "кучей мусора" досье, которое якобы содержит компромат на него. Соответствующую запись американский лидер оставил во вторник на своей странице в Twitter.

"Они использовали эту кучу мусора криводушной [экс- госсекретаря] Хиллари [Клинтон] как основание для преследования предвыборного штаба Трампа!" - изложил свою позицию глава государства, коснувшись проводимых Конгрессом США и Федеральным бюро расследований (ФБР) разбирательств по поводу утверждений о сговоре между Россией и помощниками республиканца, которые изложены в досье.

WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 December 2017

Президент сделал такое заявление в связи с опубликованными во вторник телеканалом Fox News и газетой The Washington Times материалами, в которых в очередной раз говорится о том, что ФБР не нашло подтверждений основных положений досье. Документ ранее стал одной из причин расследования предполагаемых связей членов избирательной кампании Трампа с Москвой.

Как сообщила The Washington Times со ссылкой на свои источники в Конгрессе, на прошлой неделе во время закрытых слушаний в спецкомитете по разведке Палаты представителей заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб признал, что оно не может установить подлинность содержащихся в досье фактов о предполагаемом сговоре РФ со штабом Трампа. При этом, как полагают источники издания, замглавы спецслужбы не стал критиковать 35-страничный документ в связи с тем, что он является одной из главных причин расследования по России. Газета утверждает, что сотрудники ФБР опирались на досье при обосновании решений о начале дополнительных разбирательств, об опросе свидетелей и ходатайствах перед судом о выдаче разрешений на прослушивание разговоров.

Отвечая на вопрос республиканцев, какие же сведения о предполагаемом сговоре удалось подтвердить следователям, Маккейб смог назвать лишь поездку в Москву в 2016 году являвшегося в то время помощником Трампа Картера Пейджа. По данным The Washington Times, такой ответ удивил представителей правящей партии, которые указали, что визит и выступление Пейджа в российской столице не были ни для кого секретом.

Отставка Маккейба

Ранее газета The Washington Post проинформировала, что Маккейб, оказавшийся в центре скандала вокруг расследования электронной переписки экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, планирует подать в отставку в начале 2018 года. Генеральный инспектор минюста США Майкл Хоровиц начал разбирательство с целью установить, должен ли был Маккейб взять самоотвод по данному делу. Супруга нынешнего замглавы ФБР, которая баллотировалась в сенат штата Вирджиния от Демократической партии, получила более $700 млн пожертвований от организации, находившейся под управлением одного из ближайших союзников бывшей первой леди.

История досье

The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что досье на Трампа было составлено вашингтонской компанией Fusion GPS. Оно содержало непроверенные сведения компрометирующего характера. Деятельность Fusion GPS профинансировала Демократическая партия США и штаб ее кандидата в президенты на прошлогодних выборах Хиллари Клинтон. Сбор таких материалов изначально (еще в 2015 году) организовали республиканцы из-за недовольства тем, что их однопартиец Трамп решил вступить в борьбу за высший государственный пост.

Fusion GPS, выполнявшая заказ, привлекла к работе Кристофера Стила, главу лондонской фирмы Orbis Business Intelligence, укомплектованной бывшими сотрудниками британских спецслужб. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп оказался наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансировать сбор компромата, но инициативу перехватили демократы.

В досье утверждалось, в частности, что Москва обладает информацией, выставляющей Трампа в неприглядном свете. Сам республиканец назвал это фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.