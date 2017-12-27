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Коалиция: ИГ вновь может проводить внезапные атаки в Сирии

Международная панорама
27 декабря, 19:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, декабря. /ТАСС

Британский генерал-майор Феликс Гэдни назвал ложными заявления РФ о разгроме группировки

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ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Сирийским войскам не удалось помешать группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) вернуть себе возможность проводить внезапные наступления.

Об этом в среду заявил британский генерал-майор сухопутных войск Феликс Гэдни, заместитель командующего штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном.

"Как мы видели на этой неделе в Дамаске, как и во многих других местах в Сирии, таких как Пальмира, на протяжении последних нескольких месяцев, ИГ вернула себе возможность успешно проводить внезапные атаки и отбивать территорию у сил [президента Сирии Башара] Асада", - сказал он.

Генерал утверждал, что правительственные войска не смогли помешать ИГ вновь начать укрепляться на сирийской территории. Он также назвал ложными заявления РФ о разгроме ИГ в Сирии.

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